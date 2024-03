Vaid eestikeelsetest lauludest koosneva kaheosalise a cappella kava «Kreek en Tormis» on kokku pannud koori kunstiline juht ja peadirigent Tõnu Kaljuste. Esimene osa on pühendatud Cyrillus Kreegi loomingule ning teine Veljo Tormise teostele. Niivõrd suures mahus Kreegi loomingut ei ole Hollandis varem üldse esitatud. Tõnu Kaljuste meenutab: «Tormis ise on öelnud, et on Kreegi usku – ehk temagi usub folkloori olemust kunstimaterjalina.» Ta lisab: «Ühiseks jooneks võib tuua, et mõlemad heliloojad jätkavad rahvalaulu sidumist kunstmuusikasse.» Muziekgebouw’ga on kooril juba pikaaegne koostöö ning sealses kontserdimajas ollakse väga oodatud esinejad.