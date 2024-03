LÄMMATAB TEISI ARTISTE ⟩ Riiakas popmuusik süüdistab Beyonce't teesklemises

Alles hiljaaegu andis Beyonce teada, et kavatseb uue albumiga avastada kantrimuusikat ning andis välja ka kaks ülimalt populaarseks osutunud singlit. Nüüd on muusik teada andnud, et tema uus album kannab pealkirja «Cowboy Carter». See aga tõi kaasa avalikkuse tugeva vastureaktsiooni, kelle meelest pole kohane, et muidu popi- ja R'n'B-muusikaga kuulsaks saanud Beyonce võtab nüüd leiva laualt kantrimuusikutelt.