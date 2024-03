Viimaks tervisekindlustus! Seadusemuudatus toob loomeinimestele töötasu ja sotsiaalsed garantiid

Seadusemuudatus ei kaota ära ega vähenda kultuurkapitali seni makstavaid stipendiume, preemiaid ega muid toetusi ning loometöötasu hakatakse maksma loomingulise töö eest, millel on konkreetne tulemus. Tasu suurus ning see, kui pikalt ning kellele töötasu makstakse, jääb iga sihtkapitali nõukogu otsustada.

«Kui kõigile loometöötasu saajatele maksta kohustuslikku 725 eurot kuus brutosummana, mis tagab ravikindlustuse, siis võib tuua sellise näite, et pooleks aastaks ehk kuueks kuuks saaks sellist loometöötasu maksta 750 inimesele,» selgitas Kultuurkapitali juht Margus Allikmaa.

Võimalus maksta loometöötasudelt ka sotsiaalmakse tuleb tänu hasartmängu- ja aktsiisimaksu suuremale laekumisele kultuurkapitali eelarvesse. Käesoleval aastal on tõus ligi kaks miljonit eurot.

Loometöötasu maksmise korra peab kinnitama kultuurkapitali nõukogu. «See on ette valmistatud ja loodan, et 27. märtsil, kui koguneb kultuurkapitali nõukogu, see kord ka kinnitatakse,» lisas Allikmaa.