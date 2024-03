NÄDALA PERSOON ⟩ Rosita Raud: Eesti ühiskond käitub nagu jonniv laps

Noorsooteatri publikuks on lapsed, väga väikesed ja suuremad ning teenager’id [teismelised] ja ka täiskasvanud. Noore publikuga, teismelistega on vaja tegeleda, sest nad istuvad arvuteis ning on totaalse eskapismi piiri peal. Kui neid ei too teatrisse, siis… Nad ei tule nukuteatrisse, sest on täiskasvanud. Vaat siin, Noorsooteatris võin neile näidata nukke ja head mängu, peaasi, et oleks materjal, mis teismelist huvitaks. Ja me leiame selle materjali! (Rosita Raud räägib hiljem, et lavastuse «Miks me varastasime auto» nägemise järel on teismelised saatnud teatrisse kirju, kus ütlevad, et lavastus andis neile põhjuse elamiseks, enesetapumõtete kõrvale jätmiseks.)