SKANDAAL ⟩ Armastatud noortesaated valmisid laste väärkohtlemise hinnaga

Kes oleks osanud arvata, et lastesaated ei valmigi õndsas ja õnnelikus keskkonnas, vaid telgitagustes toimub kõiksuguseid õuduseid? Nimelt reetis neljaosaline Investigation Discovery dokumentaalseriaal «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV», et lastesaated valmivad enamasti kohutavates tingimustes, põhjustavad lastele jäädavat traumat ning sageli on selle taga ka seksuaalne ja psühholoogiline väärkohtlemine.