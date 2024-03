Dolly Parton on üks kuulsamaid Tennessee kantrimuusikuid.

Ameerikas astutakse esimesi samme tagamaks, et tehisintellekt ei saaks muusiku häält ilma muusiku nõusolekuta kopeerida ning Ameerika Ühendriikide osariik ning kantrimuusika häll Tennessee on otsustanud vastu võtta ka sellekohased õigusaktid, vahendab The Guardian.