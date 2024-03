Näitleja sõnul kogevad naisnäitlejad filmi-ja televisioonitööstuses pidevat ebavõrdsust, eriti puudutab see palgaerinevusi.

«Meesnäitlejad saavad palju rohkem palka, sest nad (Hollywood - toim.) ütlesid, et mehed tõmbavad rohkem publikut ligi. See pole juba aastakümneid tõsi olnud, kuid neile meeldib seda siiski põhjenduseks tuua, et nad ei peaks naistele maksma sama palju, kui nende meessoost kolleegidele,» sõnas Coleman.