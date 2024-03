Suri nimekas Bosnia kirjanik

Laupäeva hilisõhtul surnud Sidran kirjutas stsenaariumi Kusturica filmile «When Father Was Away On Business», mis võitis 1985. aastal Cannes'is Kuldse Palmioksa auhinna, samuti kirjutas ta stsenaariumi Kusturica 1981. aasta filmile «Do You Remember Dolly Bell?».