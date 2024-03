NEED VANAD ARMASTUSKIRJAD ⟩ Eric Claptoni endine abikaasa teenis erakogu pealt miljoneid

Boydi kogus võib pidada kõige rabavamaks esemeks kirja, mille Clapton saatis 1970. aastal Boydile. Selles on kirjas: «Kallis L, möödas näib olevat terve igavik sellest, kui ma sind viimati nägin või sinuga viimati rääkisin. Kui sinu südames on mu vastu veel mingeid tundeid, siis sa pead mulle ütlema. Ära helista. Saada kiri. See on palju turvalisem.»