Uus Bond on sotsiaalmeedias langenud ränga tagakiusamise ohvriks

Ehkki näitleja ise pole rollivalikut kinnitanud, on ringlemas kuuldused, et just 33-aastasest Aaron Taylor-Johnsonist võib saada järgmine Bond. See valik on aga esile toonud inimeste inetuma poole ning juba on X-is (endise nimega Twitteris) ringlemas hashtag #BoycottJamesBond.

Fännide peamine pettumus tuleneb sellest, et Taylor-Johnsoni näol on tegemist juudiga.

Nimelt ütles näitleja intervjuus, et ta on juut, kui rääkis fännidest, kes on talle öelnud, et on uhked, et ta esindab stiilse hassiididi-mehe (oma usulise konservatiivsuse ja sotsiaalse eraldatuse poolest tuntud judaistlik liikumine - toim.) stereotüüpi. «Mulle meeldib see, see on tore, sest mul on tõesti lokkis juuksed ja ma olen ka juut,» sõnas näitleja.

Peamised negatiivsed kommentaarid puudutavadki just seda, et filmi produtsentide poolt on väidetavalt lugupidamatu valida välja keegi, kes on juudi päritolu ajal, mil Iisrael on sõjas.

«Ma loodan, et teie ettevõte kukub kokku», «ma ei kavatse seda filmi rahaliselt ühegi sendiga toetada», «boikoteerigem Bondi!» on peamised kommentaarid, mis loendamatutest lõimedest läbi kõlavad. Ent on ka säutsujaid, kes juhivad tähelepanu sellele, et see on avalik antisemiitlik käitumine.

Taylor-Johnsoni eraelu on Bondi rolli valguses tekitanud veel teiselgi põhjusel furoori. Nimelt on näitlejal ja tema filmirežissöörist abikaasal üpriski suur vanusevahe: 33-aastase Aaron Taylor-Johnsoni abikaasa Sam Taylor-Johnson on 57-aastane ning neil on kaks ühist tütart.

Nende suhe on juba aastaid poleemikat tekitanud, sest paar kohtus 2009. aastal, kui Aaron Taylor-Johnson oli kõigest 18-aastane. Juba järgmisel aastal pärast suhte avalikuks saamist sai toona 42-aastasest Sam Taylor-Johnsonist nende esimese ühise lapse ema.

Eelmisel nädalal kirjutasime, et ehkki allikate sõnul seisab leping vaid Taylor-Johnsoni allkirja taga, on näitleja vett üles keerutanud, väites, et Rolling Stone UK'le, et «saab rääkida ainult neist asjadest, mis on juba kindlad».