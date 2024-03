PUBLIK PELGAB ⟩ Kontserdikorraldajad on kimpus megastaari piletimüügiga

Aruannete kohaselt ei ole Adele'i kontsertide pileteid Saksamaal kaugeltki välja müüdud ning saadaval on tuhandeid pileteid, mille vastu pole muusikafännidel mingitki huvi.

Fännid nimelt kardavad, et Adele jätab kontserdid viimasel hetkel ära või lükkab edasi ning seetõttu pole mõtet pileteid nii kaua ette osta... või siis üldse mitte osta. Eriti puudutab see kallima otsa pileteid ja VIP-pakette, mis on müügil hinnaga 1150 eurot.