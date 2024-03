ÕNNELIK LÕPP ⟩ Eestiski armastatud krimiseriaali ootavad ees suured muutused

ETVski näidatav detektiiviseriaal, mille tegevus toimub väljamõeldud Kariibi mere saarel Saint Marie'l, jälgib Ühendkuningriigi detektiivi ja tema kohalikku politseimeeskonda, kes lahendavad saart raputavaid mõrvamüsteeriume. Kes kardab, et saar nõnda inimestest tühjaks jookseb, ei pea aga pettuma, sest hooaegade vältel saabub saarele tihti ka turiste, kes siis kahjuks oma õnnetu lõpu leiavad.

«Surm paradiisis» jälgib briti detektiivi eksootilisel Saint Marie saarel, kus leiab aset lõputult kuritegusid. Foto: Seriaalikaader

Ralf Little kinnitas sotsiaalmeedias jagatud videos, et lahkub seriaalist pärast nelja ja poolt aastat, kuid kavatseb seriaali edaspidi televaatajana jälgida.

«Saladus on ilmsiks saanud: minu aeg Saint Marie'l on otsa saanud,» alustas Little videot.

«Ma olen tohutult tänulik kõigile, kes vaatasid ja toetasid seda seriaali neli aastat. Ma teadsin, et mul on täita tohutult suured kingad, sest täita roll seriaalis, mida armastavad miljonid, sealhulgas ma ise, oli tohutu vastutus,» sõnas näitleja.

Ralf Little sõnul on Neville nüüd avatud uutele väljakutsetele ja seiklustele ning ta isegi ootab, mida elu talle pakkuda võib. «Kui ma vaatan tagasi ajale, mis ma veetsin «Surm paradiisis» võtetel ning kuidas inimesed mind oma südametesse vastu võtsid, siis võin ma täiesti siiralt öelda, et see on olnud minu elu üks kõige maagilisemaid kogemusi,» ütles Little.

Fännid on sotsiaalmeedias avaldanud nördimust ning nii mõnedki on tunnistanud, et on olukorrale mõeldes täiesti «laastatud». Samas tunneb enamik seriaali tulihingelisi fänne heameelt, et Neville sai lõpplahenduse, mida ta vääris.

BBC pole veel kinnitanud, kes Little asemel Saint Marie'le detektiiviks saabub, ent seriaal jätkab senise formaadiga ning vaatajad näevad õige varsti saarele saabumas uut Briti detektiivi.

«Surm paradiisis» esimesel kolmel hooajal kehastas Ben Miller detektiiv Richard Poole'i. Talle järgnes Kris Marshall, kes kehastas kolm hooaega detektiiv Humphrey Goodmani. Kuuendast kuni üheksanda hooajani oli peategelaseks Ardal O'Hanlon, kes saabus saarele detektiiv Jack Mooney'na. Talle järgnes Ralf Little, kes kehastas detektiiv Neville Parkerit.