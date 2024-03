INTERVJUU ⟩ Tormi Torop: tahan teha lihtsat, aga head teatrit

Tegin kümme aastat tagasi oma esimese ja seni ainsa professionaalse teatrilavastuse «Tõde ei anta kellelegi andeks» Tartu Uues Teatris. Kohe pärast seda astusin Balti filmi- ja meediakooli. Ma olen enda jaoks mõtestanud filmi ja teatrit ühe mündi kahe poolena. On asju, mida saab teha filmis, ja on asju, mida saab teha teatris, aga põhialused on sealjuures samad.

Kuigi kooli on võimalik lõpetada ka filmiga, otsustasin õpitu kinnistamiseks teha lõputööna teatrilavastuse. Prooviperioodis on suurem vabadus otsida koos näitlejatega parimaid lahendusi. Kuigi prooviperiood on lühike, on meil kuus tundi päevas proovimiseks. Tahaks näha seda filmivõtet, kus on võimalik kuus tundi ühele või kahele stseenile parimat lahendust mõelda. Muidugi ei saa ka siia ilma eeltööta tulla, aga just otsimise aeg on väga põnev.