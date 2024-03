Valga Hot Shorts otsib ägedaid lühifilme!

Uuritakse, mida on vaja teha selleks, et end iseenda eest päästa ja kaardistakse võimalikke marsruute looduse ning inimkonna lepitamiseks. VHS on osa Tartu 2024 põhiprogrammist ja esimese VHS festivali teemad on inspireeritud Tartu 2024 kultuuripealinna üldkontseptsioonist «Ellujäämise Kunstid».