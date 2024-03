Vilen Künnapu käis šamanistlikul praktikal: lendasin linnu seljas üle maade ja merede

Mõnda aega tagasi osales Vilen Künnapu šamanistlikul praktikal Leedus. See oli mõtterännak Hakassia tuntud šamaani Valeri juhtimisel. Kahe tunni jooksul lendas Vilen linnu seljas üle maade ja merede, kohtus sündmuste ja inimestega minevikust, olevikust ja tulevikust. Rännaku tulemusena valmis Vilenil hiljem maal «Villu lendab», millest sai uue näituse kese ehk tsentraalne kujund. Kõik ülejäänu tiirleb selle ümber.

Näitusel esitatud 30 maalist värskeimad on valminud sel aastal, nende hulgas müstilise Kreeka saare Samose seeria. Samuti on väljas Künnapu varasemad maalid erinevatest majadest, linnadest, saartest ja looduslikest paikadest, vahelduseks portreed ja inimfiguurid. Ka on esindatud mõned maalid, mis baseeruvad renessansi ja vararenessansi kunsti kogemusel.