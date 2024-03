Ameerikas tegutsev oksjonimaja Heritage Auctions andis teada, et Hollywoodi filmidest tuttavatele esemetele keskendunud oksjonil Treasures from Planet Hollywood müüdi 15,68 miljoni väärtuses filmikraami. Kõige rohkem maksti James Cameroni romantilisest katastroofifilmist «Titanic» tuntud eseme eest, mis on läbi aastate põhjustanud hulgaliselt vaidlusi.