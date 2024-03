HIRMUTAV STATISTIKA ⟩ Mõjuvõimsaima vandenõuteoreetiku valedel on šokeeriv jõud

Vahetult pärast tragöödiat läks Jones otse-eetrisse, kirjeldades kogu riiki šokeerinud massimõrva kui valitsuse libaoperatsiooni, mille eesmärk on rahvast veenda, et relvaomamisele õigustele peaks kehtestama piiranguid. Jonesi sõnul olid ohvrite pereliikmed vaid näitlejad ning ühtegi last tegelikult surma ei saanud. Dan Reedi dokfilm «The Truth vs. Alex Jones» paljastab muu hulgas hirmutava statistika, et tingituna Alex Jonesi mõjust ei uskunud ühel hetkel iga viies ameeriklane, et Sandy Hooki tragöödia päriselt toimus.