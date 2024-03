VAATA ⟩ Avandi, Vaiksoo, Randvere ja Liiv jäid tele-eetris piinlikult hätta laulusõnade arvamisega

The Beatlesile järgnes kodumaise ansambli Traffic lugu «Für Elise», mille nimetas kohe ära Nele-Liis Vaiksoo, kuid ükski neljast osalejast ei osanud seda õigesti kaasa laulma hakata. Seejärel mängiti nelikule Britney Spearsi «Baby One More Time», mille esitaja nimetati õigesti ära, samuti kõlasid ka sõnad «baby» ja «help», kuid õigesti kaasa laulma sellele ei hakatud. «Hit me baby one more time, oli selline koht?» küsis Liiv üle stuudios mängiva muusika. Avandi mainis irooniliselt, et lauluvalik on hea ning Liiv arvas, et laulu nimi on «Help Me Baby One More Time».