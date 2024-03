ARVUSTUS ⟩ Elujõgi seitsme surmapatusillaga

Bergmani «Erakõnelused» on harvanähtavalt jõulise sisemise pingeväljaga lavastus, publikut ei alahinnata. Kolm tundi möödub justkui silmapilk, kisub kaasa näitlejate maksimaalne kohalolu, mängulaadi tühikuteta intensiivsus. Katkematu psühholoogilise piirsituatsiooni loomine ja hoidmine saab võrsuda üksnes maksimaalsest usaldusest lavastaja ja trupi vahel.

Kirglik siseilm

Kalmeti üks põhiteemasid on naise saatus, hapruse ja uhkuse, kaitsetuse ja kestmisjõu sulam. Nii ka nüüd, peategelane Anna (Riina Maidre) kannab ja väljendab sügavat hingelist murrangut, mille ta ise sõnastab elukatastroofi lävel olekuks. See elukatastroofi tunnetus haakub täpselt meie ajaga, tervendav on vaadata iseendasse, oma hingepeeglisse – «Nagu peeglis» oli Kalmeti eelmise Bergmani-lavastuse pealkiri (Rakvere teater, 2019).