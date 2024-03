Aasta muusikaprodutsent Gevin Niglas: ma ei igatse seda, et mind igalpool ära tuntakse

Hiljuti aasta muusikaprodutsendi tiitliga pärjatud Gevin Niglas on muusikalises plaanis vist juba peaaegu kõike proovinud ning tänu sellele leidnud selle, mis teda enim kõnetab ning südame kiiremini põksuma paneb. Produtsendi enda sõnul on tal muidugi hetki, kus teeskleja sündroom välja lööb ning ületöötamise ja läbipõlemise tunne näib üsna lähedal olevat, kuid ta teab, et ta on oma töös väga hea, ning seda näitab ka märkimisväärne hulk auhindu ja tunnustusi.