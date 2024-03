Helen Sildna: me oleme Eesti muusika suurest hetkest vaid paari aasta kaugusel

Kuid Sildna ei tegele vaid Tallinn Music Weeki korraldamisega, vaid veebruaris korraldati ka Brüsselis konverents, mis vaatas Euroopa muusikatööstuse tulevikku. Sildna sõnul sai sealt konverentsilt kaasa võtta mõtte, et ka Eesti muusikatööstus on muutuste lävel ning nõuab, et me heidaksime sellele värske pilgu, hakkaksime seda uuel moel mõtestama.