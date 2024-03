NÄDALA RAAMAT ⟩ Tulevik on surnud, elagu tulevik!

Ilmselt umbes samast kohast on sündinud üks teinegi vaev, mida võib nimetada ju ka rõõmuks. Tegin intervjuu koreograaf Mart Kangroga, kelle uus lavastus lähtub mõttest, et nüüdisaegset maailma on keeruline mõtestamiseks või üldistamiseks haarata – proovid, aga katse jääb poolele teele. Mis omakorda, mõtlen ma, annab ju võimaluse mõtteid mitte lõpuni mõeldagi. Milleks proovida, kui üritus on määratud luhtumisele?