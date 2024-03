VANEMUISE BALLETT 85 ⟩ Mare Tommingas: kui vaja, lööb Vanemuise tantsija ka trummi ja laulab

Hetk «Pähklipureja» proovist. Mare Tommingas pakub, et Vanemuise balletitrupi isikupärane käekiri kujunes Ülo Vilimaa käe all. Isegi kui praeguses noores koreograafis ei ole jälgegi Vilimaa sammustikust, on temas seda vaimsust, mida Vanemuises on hoitud.

Foto: Silas Stubbs