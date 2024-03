SOLGITUD PÄRAND ⟩ Armastatud lauljast valmiva filmi reklaamklipp on fännid välja vihastanud

Veel kaugelt enne, kui filmi esimene reklaamklipp ilmunud oli, olid Winehouse'i fännid filmi suhtes kriitilised, sest kardeti, et Winehouse'i elust rääkiv film võib liialt romantiseerida selle traagilisemaid elemente, et film «skandaalsemaks ja seksikamaks» muuta.

Nüüd on aga ilmnenud ka teine tõsiasi, mida fännid pelgasid. Nimelt laulab Marisa Abela, kes kehastab filmis Winehouse'i, filmis ise ning see on fännid sotsiaalmeedias tõsiselt välja vihastanud. Mõned lähevad suisa nii kaugele, et ütlevad, et film solvab ja solgib Amy Winehouse'i pärandit, sest Abela vokaal on nagu halb paroodia.