NÄDALA PLAAT ⟩ The Jesus and Mary Chaini peaaegu nostalgiaplaat

Bändi- ja pärisvennad William Reid ja Jim Reid ehk The Jesus and Mary Chain tegutseb taas mitmel rindel.

Šoti mürapopparite The Jesus and Mary Chaini 1989. aastal Tallinna Rock Summeril antud kontsert on üks sellistest, mida tänase päevani ikka aeg-ajalt siin-seal meenutatakse. Veteranbänd tähistab tänavu 40. tegevusaastat ja see võetakse päris suurejooneliselt ette.