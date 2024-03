Audioraamatud kõigile! Rahvusraamatukogu otsusest võidab nii vaegnägija kui ka tavaline raamatusõber

Tasuta eestikeelsed audioraamatud on kuulajatele kättesaadavad Rahvusraamatukogu enda rakenduse MIRKO kaudu, kus audioraamatutele on võrdlemisi suur nõudlus, nii et raamatute kuulamiseks tuleb aktiivselt silma peal hoida, millised raamatud parajasti saadaval on.