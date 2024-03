Linnar Priimägi: kuni Goethe vaim elab, jääb Euroopa alles

Mõni on olnud seisukohal, et Goethe kui targa kuvand on kuidagiviisi varjutanud teda kui poeeti. Üks selle targa kuvandi esitusi on ka too Eckermanni raamat. Luuletaja ja kriitik T. S. Eliot räägib oma 1950. aastate keskel kirjutatud essees «Goethe kui tark», kuidas on alles nüüd saanud aru Goethe väärtusest poeedina, ja meenutab samas oma paarikümne aasta tagust kirjatükki: «Goethest on võib-olla õigem öelda, et ta lihtsalt harrastas filosoofiat ja luulet ega saavutanud suuremat edu kummaski; tema õige roll on elukogenud mehe (man of the world) ja targa roll, nagu La Rochefoucauld’l, La Bruyère’il, Vauvenargues’il.» Mida te sellisest lahkulöömisest Goethe kui targa ja Goethe kui luuletaja puhul arvate?