Astrofüüsik Maljanov on tegemas oam karjääri kõige suuremat avastust. Vahetult enne finišisirget on ta sunnitud aga peatuma. Üks takistus teise järel ei võimalda mehel oma tööd lõpetada. Maljanov saab teada, et ka tema sõbrad heitlevad sarnase probleemiga. Tekivad hüpoteesid, üks pöörasem kui teine. Mida teha olukorras, kus ühtegi lahendust pole mitte kellelgi pakkuda? Kuidas üldse käituda situatsioonis, kus teadaolevalt mitte keegi teine varem pole olnud?