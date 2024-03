«I didn’t sign up for this shit — I QUIT!» ehk: seda jama pole ma tellinud, mulle AITAB! põrutas Lizzo. Pole selge, kas ta lõpetab esinemise üldse või ainult sotsiaalmeedias. Seesama sotsiaalmeedia ei jää vastust võlgu: «Kallike, see siin pole lennujaam — pole mingit vajadust oma äralennust teada anda…» Sellesarnaseid ja muid mürgiseid vastuseid leidis postitus Instagramis. Teised staarid aga tõttasid Lizzot kaistma, näiteks ütlesid oma toetava sõna Paris Hilton ja LeToya Luckett.