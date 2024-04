HUMOORIKAS VIDEO ⟩ Märulinäitleja kehastus lihavõttejänkuks

Nimelt on näitleja Liam Neeson, kes on ennekõike tuntud oma vägivaldsete märulirollide poolest, avastanud seekord hoopis... pehmemaid rolle ning kehastunud lihavõteteks armsa mütsikese ja valge kombekaga lihavõttejäneseks. Oma maneeridest Neeson siiski loobunud ei ole ning muidu nunnu ja lastesõbralik tegelane on Neesoni kehastuses saanud hoopiski ähvardavama olemuse.