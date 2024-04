Jaak Prints lavaka XXXI lennust: nad on alles kutsikapõlves, aga juba usaldusväärsed ja tugevad

XXXI lendu võib vaadelda isiksuste kogumina nagu iga teatrikoolilendu või mistahes truppi. Tahaksin loota, et neil noortel isiksustel on võimaldatud soodsates tingimustes ning toetavas keskkonnas arendada oma võimeid ning kujundada oma temperamenti, harjumusi, eluhoiakuid ja väärtushinnanguid parimal võimalikul moel. Kui kool on aidanud neil pürgida sellisteks näitlejateks, kelleks nad on soovinud saada, on kool ühe oma peamistest eesmärkidest täitnud.