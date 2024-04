Luts on muidugi täielik klassik, aga tõelised Vanapagana jutud pärinevad ikka Vanapagana enda sulest. Andres Vanapa (oleks täna 100 saanud) oli meie kultuurimaastikul üks pagana erandlik, lustlik, mänguline ning eripärane nähtus. Kes sedastas väga vaimukalt ka käibetõdesid – nii et kohe vinge lugeda. Näiteks luuleline mõtisklus selle kohta, kuidas maailmas on olemas vaid kahte sorti rahvaid – meesterahvaid ja naisterahvaid.