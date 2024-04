Fagotivirtuoos laseb kõlada mahedatel bossanovadel

Selle nädala neljal õhtul saab üle Eesti kuulata kontserte, kus fagotimängija Martin Kuuskmann ja pianist Jovino Santos Neto toovad publiku ette kaasakiskuvad bossanoovarütmid ja tuttavad palad muusikamaailma klassikute sulest.

Eesti päritolu Ameerikas elav fagotivirtuoos Martin Kuuskmann on rahvusvahelise haardega mitmekülgne soolo- ja kammerartist, kelle nimi pole publikule võõras ei meil ega piiri taga. Nüüd, aprillikuus on Kuuskmann taas sünnimaa publiku ees ning annab koos oma sõbra, brasiilia päritolu Ameerika džässpianisti Jovino Santos Netoga neli kaasakiskuvat kontserti «Brasiilia serenaad». Brasiilia muusikaga tunneb Kuuskmann erilist sidet.

«Vahel ma mõtlen, et pagan seda teab, kes kõik on eestlaste sugulased. Ei teagi, kust, aga Brasiilia muusika on mulle väga südamelähedane ja mul on kerge seda mängida, justkui ma oleksin sealt pärit. Olen ka Brasiilias väga palju esinenud ning kui olen mänginud sealsete muusikutega bossanoovat, choro’t ja taolisi žanre, on olnud väga kerge ühist keelt leida,» kirjeldas Martin Kuuskmann.

Bossanoovarütmid on Martin Kuuskmanni saatnud juba lapsepõlvest. «Mind mõjutas mu ema. Talle meeldis kuulata Antônio Carlos Jobimi. Ta võib-olla ei teadnudki, kes Jobim on, aga kui raadiost tulid tema lood, ütles ema kohe, et küll see on hea, paneme kõvemaks! Emale meeldisid Brasiilia bossanoovalikud rütmid. Sealt see säde,» rääkis Kuuskmann.

Martin Kuuskmann on kindel, et bossanoova puhul mängib erilist rolli muusikaline emotsioon ja tunnetus. «Ma ei saa öelda, kas bossa sobib fagotile, kas ta sobib häälele, kas ta sobib tšellole või saksofonile. Ta sobib mängijale. Fagoti amplituud, bassist aldini, sarnaneb inimhäälega. Bossat ei tee pill, vaid minu sisemus. See, mida ma tunnetan, minu hääl, õhk, mis läbib instrumenti. Ei taha imalaks minna, aga – see on minu hing, mis mängib,» kirjeldas Kuuskmann, «it’s my soul!»

Pianist Jovino Santos Neto Foto: Glenn Nelson

Eesti kontsertidel on Martin Kuuskmanniga koos laval pianist Jovino Santos Neto, kellega ühine musitseerimine algas juba 15 aastat tagasi. «Hakkasime koostööd tegema ühel festivalil ja meil klappis kõik kohe alguses. Oleme seda kava Ameerikas mänginud tosin korda, lisanud ja muutnud lugusid,» meenutas Kuuskmann.

Neljal kontserdil saab publik kuulda Antônio Carlos Jobimi, Hermeto Pascoali, Radamés Gnattali ja Jovino Santos Neto loomingut. Kõlavad palad, mis on tuttavad juba kaugete aastakümnete tagant, aga ka lood, mis pakuvad paljudele kuulajatele avastamisrõõmu.

Kontserdid «Brasiilia serenaad» toimuvad kolmapäeval kell 19 Pärnu kontserdimajas, neljapäeval kell 19 Tallinnas Estonia kontserdisaalis, reedel kell 19 Tartus Vanemuise kontserdimajas ja laupäeval kell 19 Jõhvi kontserdimajas.