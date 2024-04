Žürii valis kümme teost: selgusid ihaldatud muusikapreemia nominendid

«LHV uue heliloomingu Au-tasu 2024» nominendid on:

Žüriis on tänavu Märt-Matis Lill (Eesti Heliloojate Liidu ja konkursi žürii esimees), Talvi Hunt (interpreet), Johanna Mängel (Klassikaraadio) ning möödunud aasta laureaat helilooja Ülo Krigul. Lodewijk van der Ree taandas end žüriist seotud isiku tõttu. Lisaks Ülo Krigulile on varasematel aastatel on autasu pälvinud Liisa Hirsch, Toivo Tulev, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Märt-Matis Lill, Rasmus Puur ja Jüri Reinvere.

Žüriiliige Talvi Hunt kommenteerib: «Aasta 2023 tõi juurde väga mitmekülgset ja kõrgel tasemel heliloomingut. Võrreldes eelneva aastaga oli konkursile esitatud helitööde hulgas ülekaalus tugevalt ansambli- ja kammerteosed. Esindatud olid väga eripärased koosseisud, mida oli see aasta üllatavalt palju ning mis tegi valiku mõneti raskemaks. Positiivne on ka kaalukate elektrooniliste ja elektroakustiliste teoste arvu kasv Eesti heliloomingus. On rõõm näha, et staažikate heliloojate kõrval on ka noorema põlvkonna osakaal suur ning see aasta oli ka uusi üllatajaid nimekirjas.»