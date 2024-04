Viimaks ometi Eestis: Tallinnas esineb legendaarne sümfoonilise metali ansambel

Vähesed bändid saavad uhkeldada nii hiilgava karjääriga nagu Within Temptation. Bändi asutasid 1996. aastal laulja Sharon den Adel ja kitarrist Robert Westerholt.

Hollandis legendistaatusesse tõusnud metalimuusikud on end julgelt rockiajaloo annaalidesse kirjutanud, kuna nende albumid on terviklikud ja näitavad muusikute pühendumust oma loomingulisele visioonile. Nende diskograafia hulka kuulub kaheksa muusikaajalugu muutnud albumit. Enam kui nelja miljoni müüdud plaadiga on nad kindlalt tõestanud kui üks maailma edukamaid heavy rock ansambleid.

Within Temptationi kaheksas stuudioalbum «Bleed Out» ilmus möödunud aastal. Nüüd alustavad nad albumit toetavat tuuri läbi Euroopa ja Suurbritannia, tehes peatuse ka Tallinnas. «Bleed Outi» lugu peegeldab hullumeelset aega milles me elame.

Alates Ukraina sõja algusest on Within Temptation nihutanud oma fookust ühiskondlikel teemadel kirjutamiselt Ukraina sõja käsitlemisele, Iraanis vabaduse eest võitlevate naiste raskele olukorrale ja naise valimisõigusega seotud keerulistele küsimustele. Kogu kirjutamisprotsessi vältel on «Bleed Out» näidanud, et bänd läheneb muusikale rusikad püsti.

Tähelepanelikumad vaatlejad märgivad, et see pole album, mis ei karda purustada ka kõlareid. «Bleed Out» on nii ülevoolavalt raske kui ka poliitiliselt sügavamõtteline. Within Temptation on bänd, kes võitleb headuse poolel ja nad teevad seda omamoodi.

Within Temptationi muusikaline odüsseia tõotab lummata kogu Euroopa metalipublikut. Pane end selleks emotsionaalseks reisiks valmis, sest Within Temptation asub «Bleed Out 2024 Tour» raames lavale Tallinnas 12. oktoobril 2024, Unibet Arena Blackboxis.

Piletite müük Live Nation Estonia kontserdiklubi liikmetele algab 3. aprillil kell 10, avalik müük algab 5. aprillil kell 10 Piletilevi kodulehel ja müügipunktides.