ARVUSTUS ⟩ Tulnukas 2 norib tüli absoluutselt igaühega

«Tulnukas 2» pole kindlasti mingi kriitikufilm, nõudlikuma vaataja jaoks on siin liiga vähe žanripuhtust ja visuaalset stiilitaotlust. Viimane pole ajaviitefilmide puhul sugugi välistatud, nagu on näiteks tõestanud Quentin Tarantino surematu «Pulp Fictioniga». Veel on «Tulnuka» 2006. aasta avaosa fänne ajanud ärevile asjaolu, et omal ajal veebikeskkonnas levinud 22-minutiline tudengifilm ei pruugi üldse suurele ekraanile passida.