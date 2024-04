Suri legendaarne luuletaja ja rokkmuusika eestkõneleja

1969. aastal vahistati Sinclair kahe kanepipläru omamise eest ja mees mõisteti kümneks aastaks vangi. See viis omakorda ulatuslike protestideni. Ühest sellisest protestist, mis toimus 1971. aastal Ann Arboris, võtsid osa ka John Lennon ja Yoko Ono, samuti Stevie Wonder, poeet Allen Ginsberg ning rokkar Bob Seger. Lisaks kuulsustele võttis protestist osa veel 15 000 inimest ning Sinclair vabastati kaks päeva hiljem vanglast. Lennon on mehest kirjutanud ka laulu «John Sinclair».

Sinclair elas piisavalt vanaks, et olla tunnistajaks kanepi legaliseerimisele Michigani osariigis, kust Sinclair pärit oli. Bändi MC5 kitarrist Wayne Kramer, kes juhtumisi paar kuud tagasi samuti suri, on Sinclairi kohta öelnud: «Ta on uskumatult veenev ja karismaatiline. Ta on suurlinna mees ja temas on tohutult energiat, mida oskab teistele ka edasi anda. John oli bändile nagu isafiguur, mis avaldas meile suurt mõju. Ma olin noorena just kodust ära kolinud ning just tema oli vanem tüüp, kes selgitas mulle kõiki asju, mida mina maailma kohta ei mõistnud. Tal oli ka suur mõju teistele, kuna tal oli filosoofiliselt tugevaid vaimseid põhimõtteid, mida ta meisse süstis.»