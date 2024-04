Mis saab Eesti metsast? Hoiatav dokfilm jõuab sarjana tele-eetrisse

Enam kui 60nes Eesti eri paigas üles võetud loodusfilm avab vaatajale Eesti metsade hetkeseisu ning näitab kuidas poliitilised otsused on meie ühise vara kasutamist mõjutanud.

«Vara küps» pakub lahendusi, et debati ummikseisust välja liikuda ning suunab tähelepanu teravikele, mis metsasõja infomüras on mattunud juhitud kommunikatsiooni sõnumite alla. Aga tõstatab ka küsimusi, kuidas metsasõja algusajast vahetunud üheksa valitsust on jätkuva passiivsusega meie ühise vara, metsaga, ringi käinud.