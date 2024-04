KULTUURIS KUUM ⟩ Rändav kirjanik Anete Kruusmägi meenutab elu Indoneesias

Millistes riikides on Kruusmägi elanud ja õppinud? Millist kultuurišokki koges ta Indoneesias, kuhu oli äärmiselt raske sulanduda? Kuidas asus ta kirjutama sellest riigist romaani? Mida on tema sulest veel ilmunud? Kruusmäe annab nendele küsimustele saates vastuse. Samuti tuleb juttu sellest, kuidas välismaal elamine võib üht eestlast muuta ning mida võiks meil olla õppida näiteks inimestelt Indoneesias, kes vaatamata kitsikusele suudavad säilitada kogukonnatunnet ning on alati valmis üksteist aitama.