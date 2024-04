Raami eemaldades vaatab vastu allkiri A. Hitler. See on algsituatsioon, millest lähtub Marius von Mayenburgi uusim näidend «Nachtland» (öömaa – õhtumaa allakäigule viitav pealkiri).

Kokku saavad tütar ja poeg abikaasadega, Hitleri kunsti asjatundja ning ostuhuviline. Algab ühiskondlikult aktuaalseid teemasid läbiv dispuut. Näidend on muusikaliselt komponeeritud, meile esitatakse justkui variatsioone teemadele. Kõigepealt tutvustatakse pentsikut olukorda (mida teha maailma kõige suurema kurjategija maaliga?), selles nähakse äritehingut (kui palju raha on võimalik selle maali eest saada? – «Me saame endale garaažiga maja!»), osutatakse hoopis moraalikriisile (kas me ei peaks hävitama kõike, mida Hitler iial on puutunud?) ja käsitletakse esteetikaküsimusi (kui hea saab olla maal, mille on loonud mees, kes «lõi» ka holokausti?).