Mis teeb meid inimeseks, kas oskus ülemäärase jõu ees taanduda, et hommegi lahing anda või just vastupidi, saatuse ja jumalat kiuste Prometheuse moodi looduselt tema saladusi välja kiskuda? See viimane paistab olevat Strugatskite järgi Tõelise Inimese pärisosa ja vaadake, kuhu me sellega olema välja jõudnud? Tuumasõjaohu ja kliimakatastroofini muidugi.