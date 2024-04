Sünge ja patune muusikapidu: Tallinnas esines Me And That Man

Me And That Man on tuntud oma ainulaadse kõla poolest, mis ühendab folk, country ja bluesi elemendid. Bändi võrreldakse sageli muusikamaailma suurkujudega nagu Leonard Cohen, Tom Waits ja Nick Cave.

Alates 2013. aastast, mil projekt alguse sai, on Darski ja kitarrist John Porter juhtinud bändi, tuues kuulajateni mitmeid edukaid albumeid. Nende debüütalbum «Songs of Love and Death» nägi ilmavalgust 2017. aastal, millele järgnes 2020. aastal «New Man, New Songs, Same Shit, Vol. 1», kus astusid üles külalisesinejad nagu Corey Taylor (Slipknot, Stone Sour) ja Brent Hinds (Mastodon).