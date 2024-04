Suri tähelepanuväärne postmodernistlik kirjanik

John Barth kuulus koos William Glassi ja Stanley Elkinsiga 1960. aastate kirjanike lainesse, kes uskusid, et vanad kirjanduslikud vormid on end ammendanud ning vaja on uusi lähenemisviise kirjandusele.

Aasta hiljem kirjutas Barth postmodernistliku kirjanduse manifesti, milles väitis, et traditsiooniline romaan «kannatab teatud vormide ärakasutamise all» ja, et postmodernistlik kirjanik on inimene, kelle ülesandeks on astuda silmitsi «intellektuaalse ummikteega».