VÕIGAS KÄTTEMAKS ⟩ Veel üks Disney-tegelane läheb hirmutavas reklaamklipis tapatalgutele

Umbrella Entertainment, kes on otsustanud armastatud Disney tegelaste põhjal õudusfilmide frantsiisi, mis kannab nime «Puhh-versum», on hakanud jõudsalt laienema ning uusi filmiideid välja käima. Ning nüüd on «Karupoeg Puhh: veri ja mesi» loojate uusim õudukas saanud oma esimese reklaamklipi.

Film «Bambi: The Reckoning» reklaamklipis on näha jahimeest, kes harjutab metsas laskmist, ent kiiresti saab selgeks, et tegemist on tõenäoliselt sama jahimehega, kes tappis kunagi Bambi ema.