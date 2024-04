Rahvusvahelisel kirjandusfestivalil Prima Vista leiab kultuuripealinna aastal aset Suur Futuroloogiline Kongress, kus kümme tunnustatud kirjanikku (või kirjanike kollektiivi) võtavad Tartu Ülikooli raamatukogus 6.–10. maini luubi alla tuleviku. Mida nad seal näevad? Mida nad kardavad ja loodavad seal näha? Mille eest nad hoiatavad ning kuhu suunas meid tüürivad? Kuidas on tulevik kätketud nende loometegevusse ning milline on kirjanduse suhe tulevikku, milline on kirjanduse enda tulevik?