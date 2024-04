INTERVJUU ⟩ Hollywoodi operaator John Mathieson puhkab Saaremaal «Gladiaatori» tegemisest

Kuigi Inglismaalt pärit Mathieson on aastakümneid töötanud suurte Hollywoodi filmide juures, tuleb ta tegelikult igal aastal Eestisse, sest kahele Oscarile kandideerinud operaatoril on abikaasa Mariaga Saaremaal maja, kus Mathieson armastab puhkamas käia. Meie vestlus toimus Tallinna hotellis, kus Mathieson ajutiselt peatus.

Nii sageli kui võimalik. Kuna meil on maja maal, on alati tegemist. Kui lapsed olid väikesed ja neil tuli pikk suvepuhkus, üritasin eriti palju siin olla. See ajas mu agendid Ameerikas hulluks, sest seal puhkust ei võeta. Kui ameeriklaste lastel tuleb suvepuhkus, saadetakse lapsed lihtsalt laagrisse ära. (Naerab.) Koroonapandeemia oli paljude inimeste jaoks kohutav, aga mulle meeldis, et sain kaheksaks kuuks Saaremaale tulla. Ma ei pidanud järsku ringi tormama nagu sõge Hollywoodi inimene. Meie maja Saaremaal on keset tühjust, eriti inimesi ei näe. Sealne melanhoolia ja vaikus on ilusad. Tahtsin praegugi seal käia, aga lennuväsimuse ja pagasi kaotamise pärast ööbisin hoopis siin Tallinna hotellis.