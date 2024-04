NOORTELE ⟩ Kes sa oled, eestlane? Eestlane vannub eesti keeles ja kannab helkurit

Saksamaal, Austrias, Uus-Meremaal ja USA elanud kirjanik Ene Sepp alustas esimese raamatu kirjutamist juba 14-aastasena Eestis. Tema sulest on ilmunud kaheksa noorteraamatut ja üks raamat täiskasvanutele. Need on jõudnud noorsooromaanivõistlusel auhinnalistele kohtadele, pälvinud tunnustuse «Hea noorteraamat» ning valitud Eesti Lastekirjanduse Keskuse ingliskeelsesse messikataloogi.

Foto: Erakogu