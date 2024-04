Ilmutus on oma olemuselt väga intiimne nähtus, mida me kirjelduse põhjal või äraseletatultki ei pruugi lõpuni läbi hammustada. Luule aga on voog, mis oma parimal võimalikul kombel saabub kõiksusest sedavõrd salapäraselt ja ootamatult, et tema kirjapanija hooleks jääb vaid vahendaja roll.