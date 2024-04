NÄDALA PLAAT ⟩ Kui kõik on ainult kõige-kõigem

Ameerika on suur, Ameerika on kauge. Igaühel on oma Ameerika ja ega sageli mõtlegi, kui USAd automaatselt Ameerikaks nimetame. Väga andeka ja väga sihikindla Beyoncé kaheksas stuudioalbum «Cowboy Carter» (või pisut pikemalt «Act II. Cowboy Carter») on nii «Ameerika» kui vähegi saab, ambitsioonilt, mõõtmetelt, külalistelt, stiilidelt ning menult – kõik on ainult kõige-kõigem.