«Tulnukas II»: enam kui poolteist tundi lolli nalja

Rasmus Merivoo tegi oma legendaarsele tudengifilmile «Tulnukas» 18 aastat hiljem järje, kuid omaaegses koolitöös polnud küll nii palju juuri, et nendele täispikk film kasvatada. Seega läks Merivoo filmis «Tulnukas II ehk Valdise tagasitulek 17 osas» lõbusamat teed ja segas kokku hulgaliselt B-filmide žanriklišeesid. Tulemus on umbes nagu «Demolition man» kohtub «Klassikokkutulekuga»: midagi siin nagu oleks, aga see kõik jääb süüdimatu pullitegemise varju.